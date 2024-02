๐—ช๐—ข๐—ฅ๐—Ÿ๐—— ๐—ฅ๐—˜๐—–๐—ข๐—ฅ๐—— ๐—”๐—Ÿ๐—˜๐—ฅ๐—ง ๐Ÿšจ๐Ÿฏ๐Ÿฌ.๐Ÿฒ๐Ÿต ๐Ÿ”ฅ๐—ช๐—ผ๐—ฟ๐—น๐—ฑ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ฐ๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ โœ๐—ช๐—ผ๐—ฟ๐—น๐—ฑ ๐—Ÿ๐—ฒ๐—ฎ๐—ฑ โœ๐—ฃ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น ๐—•๐—ฒ๐˜€๐˜ โœThe World Record is gone! Letsile Tebogo ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ has obliterated the men's 300m World Record, running a staggering 30.69s at the Simbine Curro Classic Shootout!He broke the WR of 30.81s set by Wayde Van Niekerk in 2017.Note that Michael Johnson's ex 300m world best of 30.85 was ran at the same venue, Pilditch stadium, Pretoriain 2000 before Van Niekerk took it down in OstravaSource: [Athletics Changed My Life]